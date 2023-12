Colombo può tornare al Milan! L’ultimissima idea in casa rossonera in vista della prossima sessione di gennaio

Il Milan continua la propria ricerca sul mercato di un attaccante da aggiungere alla propria rosa nel corso della prossima sessione di gennaio. Secondo quanto riportato da Paolo Paganini a Rai Sport, l’ultima idea in casa rossonera porta a Lorenzo Colombo.

L’attaccante in prestito al Monza, oggi in campo nella sfida contro i rossoneri a San Siro, potrebbe diventare un’idea concreta nel caso in cui si complicassero le altre piste.

