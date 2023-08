Il Milan si sta muovendo sul mercato sia in entrata che in uscita. In tal senso da definire la situazione legata a Colombo

Il Milan dopo essersi mosso tanto sul calciomercato in entrata ora sta cercando di piazzare gli esuberi. Tra le potenziali uscite c’è Colombo.

L’attaccante piace a Genoa e Cagliari e vuole giocare di più. Come riportato da Daniele Longo alla fine dovrebbe andare in prestito ma una decisione definitiva come riporta il Corriere dello Sport verrà presa nelle prossime settimane.

