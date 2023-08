In casa Milan tiene banco il tema futuro di Colombo. Oggi c’è stato un incontro interlocutorio fra l’agente Giuseppe Riso e la dirigenza

L’attaccante reduce dall’ottima stagione al Lecce è un obiettivo di mercato del Monza, ma, come riportato da Sky Sport, ancora la società rossonera non ha dato il via libera alla cessione. Per far sì che questo possa arrivare, il Milan deve prima individuare un’occasione di mercato che possa sostituire il giocatore nella rosa di Stefano Pioli.

