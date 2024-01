L’ex difensore Francesco Colonnese evidenzia quanto possano incidere le assenze a centrocampo dei nerazzurri nella gara di stasera.

Francesco Colonnese ha parlato di Fiorentina-Inter a TAG24; ecco le sue dichiarazioni. “Come al solito l’Inter affronterà la gara sapendo di essere l’antagonista numero uno della Juventus. Deve cercare di vincere le partite, non ha alternative. Quella contro la Fiorentina non sarà una partita semplice, anche perché le assenze di Calhanoglu e Barella sono molto pesanti. Quella del turco mi preoccupa, perché è un giocatore fondamentale, mentre nell’altro ruolo c’è Frattesi che è comunque un’alternativa di livello assoluto. Ci sarà Asllani, che è migliorato molto rispetto all’inizio, ma indubbiamente non è allo stesso livello di Calhanoglu“.

Inter Supercoppa

La critica

“Questa è davvero un’assurdità. La Supercoppa non può influire sul campionato e le ammonizioni non si sarebbero dovute scontare in Serie A e invece si potrebbero dimostrare decisive. Questo è indubbiamente un danno per l’Inter“.

Sul match di oggi

“La Fiorentina è quarta in classifica e non si trova di certo lì per caso. Andare al Franchi non è mai semplice per nessuno, anche dal punto di vista ambientale, perché il pubblico è molto fastidioso e l’Inter è una rivale acerrima della viola. Ci sono state, anche negli ultimi anni, partite molto combattute e non sarà per niente semplice. La squadra di Italiano venderà cara la pelle e sono certo che ci vorrà una grande prestazione dei nerazzurri per portare a casa il risultato“.

L’articolo Colonnese: “L’Inter non ha alternative, la squalifica di Calhanglu preoccupa, è un’assurdità farla scontare in campionato” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG