L’ex Inter, Francesco Colonnese parla a Sportitalia della partita tra Inter e Napoli, ecco cosa dice l’ex calciatore: “Le vittorie negli scontri diretti sono sempre fondamentali, l’Inter non può permettersi di sbagliare ancora. Manca ancora molto alla fine del campionato, ma il Napoli ha un bel vantaggio e non deve perdere la testa. Continuasse così sarebbe la favorita per lo scudetto.“

Conclude così l’ex giocatore nerazzurro: “Brozo calciatore di talento ma Inzaghi ha dimostrato di avere alternative valide a centrocampo. Calhanoglu sta dando garanzie. Lukaku deve tornare a essere il calciatore ammirato in passato, quest’anno non si è ancora visto. L’Inter l’ha ripreso perché sia il trascinatore di un tempo.“

