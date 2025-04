Colpaccio Milan a parametro zero, lo “manda” Fonseca: l’affare da sogno accende i tifosi, la voce dall’Inghilterra

Colpaccio Milan a parametro zero, lo “manda” Fonseca. Svelato l’affare per giugno che potrebbe accendere il tifo rossonero.

Il Milan pensa già al futuro con un programma ben definito. Secondo le voci emerse in queste ore, il club avrebbe già “prenotato” un colpo strappandolo alla Juventus, con cifre già chiarite per il trasferimento. Ma le sorprese non finiscono qui: sottotraccia, infatti, il Milan potrebbe muoversi per chiudere un colpaccio a parametro zero, puntando su un’opportunità di mercato che potrebbe rivelarsi decisiva per rinforzare la squadra. Le prossime settimane si preannunciano decisive per il club rossonero, pronto a fare mosse strategiche per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.

Il prossimo mercato e un giocatore perso a zero

Il prossimo mercato si annuncia decisivo per testare le ambizioni del nuovo corso del Milan. A tal proposito, sembra ormai certo che i rossoneri perderanno a fine stagione un giocatore a parametro zero, una partenza che potrebbe aprire la strada a un trasferimento verso Roma. Ranieri, infatti, sarebbe pronto a cogliere questa opportunità per rinforzare la sua squadra, con l’idea di portare il giocatore nella Capitale. La cessione, quindi, potrebbe essere una delle mosse più significative del mercato rossonero, influenzando le scelte future del club in vista della prossima stagione.

Colpaccio Milan a parametro zero, lo “manda” Fonseca

Il Milan sembra avere già in mente alcune mosse per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, puntando in particolare su Angel Gomes, l’attuale centrocampista del Lille. La scadenza del suo contratto a giugno – scrive SpazioMilan.it – e il suo alto profilo tecnico lo rendono uno dei bersagli primari per i rossoneri, che sogneranno di aggiudicarsi le sue prestazioni nonostante l’interesse di club come il Tottenham. In Inghilterra su ‘TBR Football’, affermano che il club londinese sarebbe in vantaggio su Gomes, precedentemente lodato da Fonseca per la sua intelligenza in campo, ma il Milan potrebbe inserirsi e far valere il proprio blasone per strapparlo alla Premier.

Leggi l’articolo completo Colpaccio Milan a parametro zero, lo “manda” Fonseca: l’affare da sogno accende i tifosi, la voce dall’Inghilterra, su Notizie Milan.