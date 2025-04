“Prenotato” il primo colpo del Milan, è uno sgarbo incredibile alla Juve! Prezzo già fissato, è l’affare perfetto per i rossoneri

“Prenotato” il primo colpo del Milan, è uno sgarbo incredibile alla Juve. Svelato il piano rossonero per cui si parla già di cifre per giugno.

Il Milan intende gettare le prime basi per il futuro, e tra i nomi papabili per prendere il posto di Conceicao c’è Maurizio Sarri, le cui recenti dichiarazioni sembrano offrire un indizio decisivo riguardo al suo possibile approdo sulla panchina rossonera. Nel frattempo, il Club sembra aver già definito le prime mosse sul mercato, con strategie che appaiono chiare e mirate per rinforzare la squadra. Le prossime settimane saranno decisive, con il Milan pronto a fare scelte cruciali per il suo rilancio.

Un rinnovamento annunciato per la difesa rossonera

Con la stagione corrente ancora in corso, il Milan già pianifica importanti modifiche alla squadra in vista del prossimo anno. C’è da risolvere una tensione interna tra Gimenez e Conceicao, per cui si parla di rapporto burrascoso. Poi ovviamente spazio al mercato, con la difesa che appare come uno dei settori maggiormente destinati a vivere una trasformazione. Le prestazioni non sempre convincenti dei difensori centrali e la probabilità di vedere cambi importanti nella rosa, con l’addio di alcune pedine e l’arrivo di nuovi rinforzi, hanno acceso i riflettori sulla situazione attuale e sul futuro prossimo.

Tra le possibili novità per la compagine rossonera spicca l’interesse verso Diego Coppola, difensore dell’Hellas Verona, che – scrive Milanlive.it – con le sue prestazioni sta attirando le attenzioni di diversi club, tra cui il Milan. Classe 2003, con 29 presenze e un gol all’attivo in questa stagione, Coppola si è imposto come uno degli elementi di spicco della formazione veronese, dimostrando qualità e affidabilità nonostante la giovane età. La sua valutazione di mercato, che oscilla tra i 10 e i 12 milioni di euro, lo rende un obiettivo concreto per il Milan, desideroso di potenziare la propria retroguardia con elementi già affermati nel campionato italiano. Il suo arrivo sarebbe una beffa per la Juventus che sul giocatore aveva mostrato interesse concreto.

