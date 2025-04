Doppio infortunio a Milanello dopo Milan-Fiorentina: gli esiti degli esami hanno emesso il verdetto, la situazione

Doppio infortunio a Milanello dopo Milan-Fiorentina: gli esiti degli esami hanno emesso il verdetto. Ecco come stanno i rossoneri.

Il Milan è inciampato contro la Fiorentina in un nuovo passo falso, che ha ulteriormente alimentato le preoccupazioni tra i tifosi. Durante la partita, i sostenitori hanno trattenuto il respiro per due possibili infortuni occorsi in sequenza ad Abraham e Gimenez, entrambi usciti anzitempo. Ma la situazione si complica ulteriormente con una voce clamorosa che riguarda proprio Gimenez: si parla infatti di un rapporto teso e burrascoso con l’allenatore Conceicao. Questo nuovo retroscena aggiunge incertezze all’interno del club, con il futuro di alcuni giocatori che appare sempre più incerto.

Il summit per il nuovo DS e gli infortuni di Abraham e Gimenez

La società del Milan è già al lavoro per il futuro, con Furlani pronto a un summit decisivo questa settimana per definire il nome del nuovo direttore sportivo. Sembrano esserci già certezze, ma da quanto trapela, un eventuale coinvolgimento di Ibra potrebbe cambiare i piani in corso a Casa Milan. Nel frattempo, riguardo ad Abraham e Gimenez, sono emersi oggi i verdetti sulle loro condizioni fisiche. Dettagli non di poco conto considerando i prossimi impegni del Milan, tra cui quello di fine aprile contro l’Inter nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Doppio infortunio a Milanello dopo Milan-Fiorentina: gli esiti degli esami

Come riportato da Sky Sport, per l’attaccante inglese Abraham si tratta solo di una botta al ginocchio, e già nella giornata odierna si è allenato regolarmente con il gruppo. Buone notizie anche per Gimenez, che si è sottoposto ad esami medici i cui esiti sono stati negativi, senza evidenziare lesioni. Anche se la data esatta del suo rientro non è ancora certa, Gimenez potrebbe essere a disposizione già per la prossima partita di campionato contro l’Udinese. Il Milan respira un po’ di sollievo, con entrambi i giocatori in recupero, pronti a tornare a dare il loro contributo.

