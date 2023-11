Andrea Colpani è l’oggetto del desiderio delle big in Italia per quanto sta facendo vedere con il Monza in Serie A

La convocazione con l’Italia l’ha messo ancor di più sotto i riflettori e si sarebbe già acceso un intenso duello tra Juve e Inter per il giocatore. Al momento, secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, i nerazzurri sarebbero avanti.

