Darko Lazovic, esterno dell‘Hellas Verona, ha parlato al Corriere di Verona del momento della stagione degli scaligeri. Le sue dichiarazioni:

PRESSIONE – «Se penso ai posti in cui ho giocato in passato, qui la pressione è sempre controllata. Giusta. Magari c’è, ma non porta negatività. I tifosi, quando mi incontrano, sono rispettosi».

BARONI – «Lo seguiamo sempre. Il rapporto con lui è buono e in discussione lo siamo tutti. Per primi noi giocatori che andiamo in campo e non riusciamo a esprimere quello che possiamo dare. Ci aspettavamo di fare molto di più, ma abbiamo il tempo e la forza per sollevarci. Non è un bel momento».

