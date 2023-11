In casa Roma oltre a pensare al mercato c’è in ballo anche il rinnovo del gm Tiago Pinto, al momento però non è un priorità

Secondo quanto riferito da Il Tempo, il contratto dell’uomo mercato giallorosso è in scadenza nel 2024 come quello di Mourinho, ma ancora sul tavolo non c’è una vera e propria trattativa per prolungarlo.

