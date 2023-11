Andrea Colpani, centrocampista del Monza e obiettivo di mercato del Milan, ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale

Le parole di Andrea Colpani, centrocampista del Monza e obiettivo di mercato del Milan, ai canali ufficiali della Nazionale:

LE PAROLE– «Ho scoperto della convocazione da un post degli ‘Azzurri’, sapevo di essere stato pre-convocato, ma non avevo la certezza. Ci speravo perché sto dando il massimo con il Monza. È un’emozione pazzesca essere qua a Coverciano e giocare per la Nazionale. Il mio mito? Totti. Spalletti? ha una grande personalità, ti fa stare tranquillo. Il timore di non qualificarci agli Europei ci fa alzare il livello di concentrazione».

