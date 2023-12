Colpani Inter, Evacuo: «Per me è pronto per una big» Le parole sul centrocampista del Monza, pallino dei nerazzurri

Su Andrea Colpani, centrocampista del Monza ed obiettivo di mercato dell’Inter, si è espresso anche il suo ex compagno Felice Evacuo, ai microfoni di Tv Play:

«È difficile da dire, ma sicuramente in una squadra che gioca con un centrocampo a tre. Non so dirti qualche big, ma lui è pronto per fare un salto qualitativo, anche se il Monza è tra i primi club in Italia»

L’articolo Colpani Inter, Evacuo: «Per me è pronto per una big» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG