Andrea Colpani è finito nel mirino del calciomercato dell’Inter per il centrocampo del futuro: le ultime sul talento del Monza

Le parole pronunciate ieri da Beppe Marotta confermano in un certo senso come l’Inter tenga d’occhio Andrea Colpani, che si sta mettendo in mostra soprattutto quest’anno con il Monza.

Come riferisce il Corriere dello Sport, è possibile che i dirigenti o gli uomini scout dei nerazzurri vadano a vedere all’opera il centrocampista anche nel match di domani contro l’Hellas Verona.

L’articolo Colpani Inter, i nerazzurri tengono d’occhio il talento del Monza: le ultime proviene da Inter News 24.

