Mercoledì andrà in scena Salisburgo-Inter per i gironi di Champions League: gli austriaci rischiano di perdere Kjaergaard

Maurits Kjaergaard è in dubbio per Salisburgo-Inter, match di mercoledì sera in Champions League.

Come riferisce Salzburger Nachrichten, il centrocampista degli austriaci (uno dei calciatori di maggior talento della squadra), ha un problema alla spalla che gli impedirà di scendere in campo nel match di oggi contro il WSG Tirol e lo mette in dubbio per la sfida ai nerazzurri.

L’articolo Salisburgo Inter, presenza di Kjaergaard a rischio: il motivo proviene da Inter News 24.

