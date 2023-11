Colpani sul futuro: «La maglia dell’Italia era un obiettivo, voglio diventare sempre più completo». Le parole del giocatore del Monza

Ai microfoni di Sky, Andrea Colpani, seguitissimo dal mercato Milan per il calciomercato, parla così dopo il match tra Monza e Torino, terminato in pareggio grazie alla sua rete.

MODULO 4-3-3 DI SPALLETTI– «Come ha detto il mister posso fare sia la mezzala che l’esterno o il trequartista. Sarò contento e orgoglioso di giocare in azzurro. Questa convocazione la dedico al presidente Silvio Berlusconi, diceva sempre che ero il suo preferito»

FUTURO- «In questo momento vestire la maglia dell’Italia era un obiettivo. Lavoro giorno per giorno per raggiungere quelli che mi sono prefissato, lavorerò giorno dopo giorno per migliorare e diventare un giocatore pù completo»

