Andrea Colpani è uno degli osservati speciali in casa Inter, coi nerazzurri che sperano nel colpo di calciomercato

L‘Inter tiene d’occhio Andrea Colpani in previsione dell’estate. Non è in cima alla lista delle priorità, ma i dirigenti seguono il giocatore con interesse da diversi mesi. Questo è quanto riporta La Gazzetta dello Sport, che analizza la situazione sia nel contesto attuale.

COLPANI – Coldplay, Colpani. Magro e con i capelli lunghi, il ragazzo del Monza diffonde un’aria da cantante pop. Il suo calcio è rockeggiante, tutto corse e percussioni. Andrea Colpani va per i 25 anni, li compirà a maggio, età non più tenera. Luciano Spalletti lo studia per capire come e dove trapiantarlo nella sua Nazionale. Non è un giocatore di facile innesto, al suo calcio dovrebbe sottrarre un po’ di eleganza e aggiungere un po’ di sostanza. Sulle qualità, nessun dubbio: ha un sinistro notevole e non si può arretrare un giocatore con un mancino tanto venefico. Colpani l’atipico, ma oggi gli atipici sono poco tollerati. Definirsi meglio, questo deve fare Coldplay Colpani per diventare un vero rocker.

