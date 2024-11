Il Milan avrebbe messo nel mirino, a sorpresa, il colpo giusto per gennaio per salvare la stagione. Ecco di chi si tratta.

Sabato, sul prato verde dell’Unipol Domus di Cagliari, si è consumato un episodio emblematico della stagione calcistica del Milan, che continua a mostrare una preoccupante fragilità difensiva. Pareggiando 3-3 contro il Cagliari, la squadra guidata da Paulo Fonseca non solo ha perso preziosi punti ma ha anche messo a nudo le crepe di una difesa che finora ha incassato 14 gol, posizionandosi tra le più vulnerabili della Serie A.

Questa performance solleva interrogativi sul futuro prossimo del club, in particolare sulla sua capacità di qualificarsi per la prossima Champions League. Con l’urgente necessità di trovare soluzioni, lo sguardo si rivolge al mercato di gennaio in cerca di rinforzi.

Milan, quanti problemi

Il pareggio contro il Cagliari ha evidenziato una serie di problematiche nella difesa del Milan che vanno oltre il singolo incontro. La rotazione continua dei centrali difensivi, scelta tattica di Fonseca, ha finito per minare la stabilità del reparto arretrato, rendendo difficile per i giocatori trovare una coesione. Anche il contributo alla fase difensiva da parte degli attaccanti e dei centrocampisti è apparso insufficiente, lasciando scoperte aree critiche del campo. Tra le ombre che gravano sul Milan c’è anche la delusione legata a Strahinja Pavlovic, centrale serbo prelevato dal Salisburgo per 20 milioni di euro. Soprannominato “l’animale” e paragonato a figure leggendarie come Jaap Stam per il suo fisico imponente, Pavlovic non è riuscito a soddisfare le aspettative, mostrando limiti nella disciplina tattica e nella gestione dei momenti critici delle partite.

La risposta dal mercato: ecco il colpo a sorpresa

Con l’approssimarsi della finestra di trasferimento di gennaio, il Milan sembra orientato a consolidare la propria linea difensiva cercando rinforzi. Emergono voci di un interesse per Victor Lindelof, difensore svedese del Manchester United. In scadenza di contratto, Lindelof potrebbe rappresentare una soluzione a basso costo per il club rossonero. I giocatore andrà in scadenza nel 2025 ma, con un piccolo esborso, potrebbe arrivare già a gennaio, riporta fichajes.com. Esperto e versatile, l’eventuale arrivo del giocatore svedese potrebbe apportare quell’esperienza e quella stabilità tanto necessarie alla difesa milanista.

Implicazioni per il futuro

La situazione attuale richiede una risposta rapida e ponderata da parte della dirigenza milanista. L’obiettivo di mantenere alto il livello competitivo del club e assicurare la qualificazione alla Champions League passa inevitabilmente per un rafforzamento della linea difensiva. Le mosse sul mercato di gennaio saranno decisive non solo per la seconda parte della stagione ma anche per delineare le ambizioni future del Milan.

