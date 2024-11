L’acquisto del gennaio sarebbe sempre più vicino alla sua definizione. Ecco il piano per il rinforzo di cui Fonseca ha bisogno.

Nel cuore del dibattito sportivo, il Milan si trova al centro dell’attenzione per la sua stagione altalenante, marcata da momenti di progresso seguiti da passi indietro che hanno sollevato critiche, in particolare per quanto riguarda la composizione del suo centrocampo.

Un punto di fragilità evidente risiede nella mancanza di alternative valide in questa zona del campo, spingendo giocatori come Fofana e Reijnders a compiere sforzi straordinari. Tuttavia, una parte di questa argomentazione vacilla di fronte a quello che si annuncia il vero grande acquisto del Milan per gennaio.

Milan in difficoltà

Il Milan a Cagliari, ma non solo all’Unipol Domus, ha palesato difficoltà nel proporre alternative a centrocampo che potessero non solo dar fiato agli onnipresenti Fofana e Reijnders ma, al contempo, anche alternative di gioco offerto dai due titolari del centrocampo rossonero. La critica è che appunto la rosa rossonera sia decisamente corta in questo reparto e che occorrerebbe già a gennaio mettere mano con un rinforzo adeguato e che possa fungere fin da subito negli equilibri di Fonseca. Un nome in realtà ci sarebbe e, a dire il vero, è già pronto il piano per averlo per gennaio. Un profilo che risolverebbe e di gran lunga l’attuale situazione di precarietà.

L’acquisto per gennaio: è già pronto il piano

Come detto, il Milan a partire da gennaio potrebbe avere il suo nuovo acquisto per la linea mediana. Si tratta di Bennacer, il numero 4 del Milan, che ha intrapreso un percorso riabilitativo in Qatar, precisamente alla clinica Aspetar, nota per aver già assistito il giocatore dopo un infortunio al ginocchio due anni prima. Questa volta, il centrocampista si sta riprendendo da un infortunio al polpaccio che ha richiesto un intervento chirurgico. Attraverso un messaggio su Instagram, ha manifestato la sua determinazione e gratitudine verso i sostenitori, promettendo un ritorno in campo più forte di prima. Oltre alla resilienza dimostrata, il processo di recupero di Bennacer simboleggia la speranza per il Milan di recuperare una pedina cruciale nel meccanismo di gioco della squadra. La fase finale della riabilitazione di Bennacer si svolgerà presso le strutture di Milanello, con previsioni che indicano un suo possibile ritorno tra la fine di dicembre e l’inizio del nuovo anno. Questa reintegrazione si annuncia come potenzialmente significativa per il club rossonero, non solo per le qualità tecniche e la leadership del giocatore ma anche per il necessario chiarimento del suo rapporto con la squadra. Prima dell’inizio della stagione, il desiderio di Bennacer di lasciare il Milan aveva fatto sorgere dubbi sulla sua permanenza, specialmente considerando l’interesse di club come l’Atletico Madrid e il Marsiglia.

Ismaël Bennacer

Sguardo al futuro

Il rientro di Bennacer rappresenta più di una semplice ripresa post-infortunio; è una questione di dinamiche di squadra, motivazione personale e tattica di gioco. Il Milan, ad un bivio cruciale della sua stagione, si ritrova a fare i conti con le sfide presenti e future, considerando il valore dei suoi giocatori non solo in termini fisici ma anche sotto l’aspetto morale e strategico. La risposta del centrocampo rossonero nei prossimi mesi potrebbe segnare decisivamente il percorso della squadra in questa stagione sportiva.

LEGGI ANCHE Colpo a sorpresa del Milan: l’idea per gennaio per “salvare” la stagione

Leggi l’articolo completo Milan, ecco “l’acquisto” per gennaio: è già pronto il piano, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG