Colpo a sorpresa dell’Inter? Spunta un talento dell’Eredivisie per l’attacco

L’Inter lavora su un rinforzo offensivo, ma stavolta il nome sorprende tutti: un talento emergente potrebbe diventare il prossimo colpo di mercato.

Oaktree ha dato indicazioni chiare alla dirigenza dell’Inter in vista del prossimo mercato. L’idea è puntare su giocatori giovani, creando un rinnovamento profondo rispetto a chi è già nel pieno della carriera o vicino alla fase finale. Questo piano consentirebbe nel lungo periodo alla società di generare plusvalenze e costruire una squadra con maggiore prospettiva. Non si tratta solo di una strategia economica, ma anche di una necessità tecnica: per continuare a competere ad alti livelli, è fondamentale avere profili freschi, dinamici e con margini di crescita. Va da sé che ci vorranno anche addii dolorosi.

Inzaghi chiede un’arma in più in attacco

Simone Inzaghi, oltre a condividere questa linea, ha fatto una richiesta specifica. Vuole un attaccante in grado di rompere gli equilibri, capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica nelle situazioni più chiuse. Un problema evidente per l’Inter nelle gare in cui le avversarie si difendono basse, costringendo la squadra a un giro palla prevedibile, con l’azione che si sviluppa sulle fasce per poi cercare il cross in area. Un copione che ha spesso reso la manovra prevedibile e meno efficace contro determinate squadre. Per questo motivo, tra i nomi monitorati dai nerazzurri sono spuntati giovani di grande talento come Nico Paz e Arda Guler, ma ora c’è anche un’altra pista che intriga molto la dirigenza.

L’Inter sulle tracce di Mika Godts

Tra i talenti finiti sotto osservazione, secondo Inter Live, c’è Mika Godts, esterno offensivo classe 2005 dell’Ajax. Il giovane belga sta emergendo con giocate di alto livello e prestazioni sempre più convincenti. Non è ancora un titolare inamovibile, ma ha già collezionato 21 presenze in Eredivisie, mettendo a referto 4 gol e 3 assist. La sua imprevedibilità e la capacità di giocare tra le linee lo rendono un profilo interessante per il gioco di Inzaghi. Alcuni lo accostano a Jamal Musiala per caratteristiche tecniche e potenziale di crescita. L’Inter lo sta monitorando con attenzione, consapevole che il suo valore di mercato, attualmente fissato intorno ai 10 milioni di euro, potrebbe impennarsi rapidamente. Al momento si tratta solo di un’idea, ma i nerazzurri vogliono anticipare la concorrenza prima che il suo talento esploda definitivamente.

