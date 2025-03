Svolta del tutto inaspettata per il futuro di Nico Paz: l’ultima mossa del giocatore fa discutere

Il futuro di Nico Paz è un rebus di difficile soluzione anche se ora la cosa sembra prendere una piega inattesa.

L’Inter di Simone Inzaghi continua a macinare successi, e ora la squadra si prepara ad affrontare il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia. La vittoria contro l’Udinese ha messo in evidenza alcuni giocatori che, nonostante siano al centro di voci di mercato, stanno facendo la differenza. L’obiettivo del club, oltre a ottenere buoni risultati sul campo, è quello di rafforzare ulteriormente la squadra. Una piccola rivoluzione attende il club nerazzurro che per forza di cose dovrà investire non pochi soldi se vorrà restare al vertice.

L’Inter in cerca di nuovi talenti per la prossima stagione

In uscita i nomi più discussi sono quelli di Marko Arnautovic e Davide Frattesi. L’austriaco, con il contratto in scadenza nel 2025, sicuramente non riceverà un’offerta di rinnovo e lascerà spazio a nuovi innesti. Il centrocampista, già vicino al trasferimento lo scorso inverno, potrebbe essere protagonista di un nuovo capitolo di mercato, con squadre come il Tottenham e la Roma particolarmente interessate a lui.

Nico Paz: un grande colpo per l’Inter a sorpresa

Una nuova e sorprendente notizia arriva dal mercato. L’Inter si è mossa con decisione per ingaggiare Nico Paz, trequartista o mezzala offensiva argentina del Como. Il giovane talento, classe 2004, è uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano. Dopo aver lasciato il Real Madrid per il Como, Paz ha rapidamente conquistato la Serie A con prestazioni notevoli. Con 6 gol e altrettanti assist in 27 presenze, il ragazzo ha attirato l’attenzione di numerosi club, ma sembra che l’Inter sia in pole position. Secondo il giornalista Ekrem Konur, Nico Paz ha già espresso il desiderio di trasferirsi a Milano la prossima estate. La trattativa potrebbe concretizzarsi per una cifra vicina ai 25-30 milioni di euro, ma va capito se bisognerà negoziare col Real Madrid o col Como.

