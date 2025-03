Da addio scontato a possibile rinnovo: il colpo di scena sul futuro del giocatore dell’Inter

Da partente sicuro a possibile conferma: le recenti prestazioni del giocatore dell’Inter hanno stravolto i piani della dirigenza.

La vittoria contro l’Udinese ha mantenuto il Napoli di Antonio Conte a 3 punti di distanza dall’Inter nella corsa per lo Scudetto. Nonostante i successi in campionato, Inzaghi non abbassa la guardia, mantenendo alta l’attenzione anche su Coppa Italia e Champions League, competizioni in cui l’Inter è ancora protagonista. In casa nerazzurra, però, l’occhio è già rivolto alla prossima stagione, con il presidente Marotta pronto a fare mosse decisiva per rinforzare la squadra: sarà un mercato decisamente diverso rispetto a quelli delle ultime stagioni.

Marotta prepara il colpo a sorpresa: il futuro in attacco

La dirigenza nerazzurra è già al lavoro per il futuro, e in particolare per rinforzare l’attacco. Con Correa pronto a lasciare l’Inter a fine stagione, Marotta sta valutando diverse opzioni per sostituirlo. L’Inter sta puntando su un colpo inaspettato che potrebbe sorprendere i tifosi: non un nuovo acquisto, ma una riconferma che sembra ormai possibile. Marko Arnautovic, che aveva iniziato la stagione come quarta punta, sta scalando rapidamente le gerarchie di Simone Inzaghi, diventando l’alternativa principale a Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Dopo una serie di buone prestazioni, tra cui il gol di ieri contro l’Udinese, il rinnovo, secondo Inter Live, sta diventato una possibilità concreta.

Rinnovo ad una condizione

Il tutto però non avverrà senza un compromesso: Arnautovic dovrà accettare una riduzione dell’ingaggio, che attualmente si attesta su 3,5 milioni di euro netti a stagione. Un accordo che potrebbe avvenire prima dell’estate, con la possibilità che l’austriaco resti a Milano anche oltre la scadenza del suo contratto.

