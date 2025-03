Inter, la vittoria non basta: bastonature per un nerazzurro

Nonostante la vittoria contro l’Udinese, un nerazzurro finisce sotto il mirino per una prestazione che ha fatto infuriare tifosi e critica.

L’Inter ha vinto 2-1 contro l’Udinese, ma la partita ha mostrato luci e ombre, con i nerazzurri che hanno dominato la gara per 70 minuti prima di un finale concitato. La prestazione dei ragazzi di Inzaghi è stata di alto livello per gran parte della partita, ma alcuni episodi negli ultimi minuti hanno alimentato dubbi che continuano ad accompagnare la squadra. L’Inter ha si è creata il vantaggio senza riuscire a gestirlo con la dovuta serenità, rischiando di compromettere tutto. Questo ha portato le analisi a concentrarsi non solo sulla vittoria ma anche sulle lacune mostrate nei momenti cruciali della gara.

La scelta di Inzaghi: Correa ancora una volta delude

Una delle scelte più discusse riguarda Joaquin Correa. Nonostante per buona parte della settimana il Tucu fosse sembrato in vantaggio su Arnautovic per una maglia da titolare, Inzaghi ha deciso di farlo partire dalla panchina. E la sua prestazione ha dato ragione al tecnico. Quando il Tucu è entrato nella ripresa, l’Inter aveva già un buon vantaggio, ma la sua prestazione non ha certo entusiasmato. “Non riesce proprio a cogliere l’attimo”, ha scritto la Gazzetta dello Sport, descrivendo un Correa che, entrato quando l’Udinese sembrava ormai al tappeto, non ha mostrato la determinazione necessaria. La sua presenza in campo è stata definita “molle”, quasi come se fosse privo di stimoli, e per Tuttosport “Con lui in campo l’Inter gioca in dieci”. Un giudizio decisamente pesante.

Il giudizio su Correa: il suo impatto insufficiente

Le pagelle sono state impietose nei confronti di Correa. La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un 4,5, un voto che riflette la sua prestazione sottotono. Il Corriere dello Sport è stato leggermente più generoso, con un 5,5, ma comunque un punteggio che non rende giustizia a un giocatore che doveva fare la differenza. Tuttosport ha confermato il trend negativo, con un altro 4,5.

