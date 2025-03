“Gli scudetti si vincono anche così”: il gesto dell’interista che fa tanto discutere

I nerazzurri hanno vinto contro i friulani sl termine di una gara che ha riservato diverse sorprese.

L’Inter ha ottenuto una vittoria importante contro l’Udinese, ma dietro ai tre punti c’è una riflessione che non può essere ignorata. Luca Marchegiani, ex portiere oggi commentatore di Sky Sport, ha messo in evidenza le qualità della squadra nerazzurra, ma ha anche sollevato alcune criticità che potrebbero diventare un problema lungo il cammino verso lo scudetto. Nonostante una buona prestazione nel primo tempo, l’Inter ha mostrato delle difficoltà nella gestione del finale, aspetto che Marchegiani considera fondamentale da correggere per evitare future sorprese. Un altro punto cruciale sollevato dall’ex portiere riguarda la profondità della rosa dell’Inter, che ha dimostrato di essere ben organizzata anche con giocatori non titolari. Nel primo tempo, infatti, due giocatori meno abituali sono andati a segno, un segno evidente della qualità e della forza della squadra anche quando non ci sono i titolari in campo.

Il ritorno in grande stile ed il gesto decisivo

Federico Dimarco, protagonista di entrambi gli assist decisivi, ha ricevuto un elogio speciale da Marchegiani per la sua capacità di inserirsi con tempismo e lucidità. Il difensore è riuscito a trovare spazio anche quando gli avversari lo aspettavano, dimostrando una grande qualità tecnica e intelligenza tattica. “Il primo assist è tecnicamente molto difficile, ma lui lo rende semplice”, ha dichiarato Marchegiani, riconoscendo le qualità del giocatore. Nella ripresa, la parata decisiva di Sommer, che ha negato il gol a Lucca con un intervento prodigioso, è stata paragonata a un vero e proprio gol: “Gli scudetti si vincono anche grazie a episodi come questo“, ha esclamato l’ex estremo difensore.

Il problema emerso nel finale

Nonostante i singoli elogi, la squadra ha ancora margini di miglioramento, soprattutto nella gestione del vantaggio. Inzaghi dovrà lavorare per garantire che l’Inter mantenga il controllo della partita fino all’ultimo minuto, evitando di subire gol nei finali concitati. La vittoria contro l’Udinese è importante, ma i nerazzurri dovranno affrontare i prossimi impegni con maggiore equilibrio e attenzione.

Leggi l’articolo completo “Gli scudetti si vincono anche così”: il gesto dell’interista che fa tanto discutere, su Notizie Inter.