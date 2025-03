Inter, guai senza fine: oltre gli infortuni ora spunta un altro ostacolo per Inzaghi

L’Inter si prepara alle prossime gare con diverse assenze importanti: difficile per Inzaghi barcamenarsi in un calendario intasato.

Il cammino in campionato dell’Inter prosegue con nuove difficoltà legate alle squalifiche. Il numero di ammonizioni accumulate in questa fase della stagione sta iniziando a pesare sulle scelte di Simone Inzaghi, costretto a rivedere le formazioni per tutti i prossimi impegni. L’ultimo cartellino giallo incassato da Nicolò Barella ha avuto conseguenze immediate: il centrocampista, già in diffida, salterà la sfida contro il Parma al Tardini. Un’assenza che toglie qualità e dinamismo alla mediana nerazzurra in un momento decisivo della stagione: il tecnico infatti dovrà prendersi un rischio bello grosso nei prossimi giorni. Ma il centrocampo non sarà l’unico reparto da ridisegnare.

Un’altra assenza inattesa complica i piani

Se la squalifica di Barella era prevedibile, un altro stop peserà sulla prossima trasferta. Simone Inzaghi, espulso per proteste nel match più recente, non potrà guidare la squadra dalla panchina contro il Parma. L’allenatore ha contestato in modo acceso una decisione dell’arbitro Chiffi, convinto che su Correa ci fosse stato un fallo evidente non sanzionato. L’Inter, quindi, si presenterà in Emilia senza il proprio allenatore e senza uno dei pilastri del centrocampo. In compenso, Alessandro Bastoni tornerà a disposizione dopo aver scontato la squalifica rimediata contro l’Atalanta, ma resta in diffida e rischia un nuovo stop nelle prossime gare.

Problemi anche nelle coppe: un’assenza lunga per Inzaghi

Oltre alle difficoltà in campionato, l’Inter dovrà gestire le squalifiche anche nelle competizioni europee, come ricorda la Gazzetta dello Sport. Kristjan Asllani non sarà disponibile per il derby di andata di Coppa Italia e per il match di andata di Champions League, riducendo ulteriormente le opzioni a centrocampo. Questo obbligherà lo staff tecnico a valutare con attenzione le rotazioni. La mancanza di alternative nel reparto nevralgico, Zielinski ne avrà ancora per settimane, potrebbe incidere sulle prestazioni della squadra, costringendo Inzaghi a soluzioni inedite.

