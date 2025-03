Inter su Jonathan David a zero? Si parla già di cifre ma non è come sembra

Le richieste dell’attaccante canadese che sta per svincolarsi dal Lille sono finalmente note e stanno già facendo discutere molto.

Il mercato dei parametri zero offre spesso occasioni interessanti, ma comporta anche spese non trascurabili in termini di ingaggi e commissioni. Jonathan David, attaccante canadese del Lille, è uno dei nomi più ambiti per la prossima finestra di trasferimenti, considerando che il suo contratto scadrà il 30 giugno. Diversi club europei hanno avviato contatti con il suo entourage, tra cui l’Inter, sempre attenta a opportunità di questo tipo. Il giocatore è reduce da stagioni di alto livello in Ligue 1 e vuole compiere il salto in un campionato più competitivo. La concorrenza non manca, ma gli ostacoli per alcune società stanno emergendo con maggiore chiarezza. I nerazzurri monitorano la situazione ma gli obiettivi primari parrebbero essere altri.

La richiesta economica che frena la Premier League

Grazie a un documento ottenuto in esclusiva da Sky Sport, sono ora chiare le condizioni per assicurarsi l’attaccante a costo zero. Jonathan David punta a un ingaggio da 9 milioni di euro lordi a stagione, con un bonus alla firma di 15 milioni di euro e commissioni intorno ai 10 milioni di euro. Complessivamente, il club interessato dovrà investire circa 34 milioni di euro per aggiudicarselo. Per le squadre della Premier League, paradossalmente, questa operazione risulta complicata, nonostante le loro risorse economiche. I club inglesi strutturano i loro investimenti in modo differente, destinando budget elevati ai trasferimenti ma con meno flessibilità sui salari e sulle commissioni. Questo dettaglio rende Jonathan David meno appetibile per molte società d’Oltremanica, spostando l’attenzione verso altri mercati.

L’Inter e la Juventus pronte a muoversi

Se in Inghilterra si registra qualche difficoltà, in Italia la situazione è diversa. Le società di Serie A, abituate a puntare su giocatori in scadenza con stipendi più elevati in assenza di un costo per il cartellino, hanno già iniziato a sondare il terreno. La Juventus, con la possibile cessione di Dusan Vlahovic in estate, si è mossa in anticipo avviando i primi contatti. Anche l’Inter, con l’esperienza di Giuseppe Marotta in questo tipo di operazioni, sta valutando con attenzione il colpo. Nonostante il desiderio di David di giocare nella Liga, al momento l’Italia sembra essere la destinazione più concreta, con la Juventus leggermente avanti nella corsa.

