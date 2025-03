Solet ha stregato l’Inter… o si è giocato tutto?

La gara di ieri, come detto ampiamente nei giorni scorsi, era l’occasione per ammirare un paio di possibili obiettivi dei nerazzurri.

L’Inter sta già pianificando le mosse per la prossima stagione, con un occhio di riguardo alla difesa. L’età avanzata di alcuni titolari e la necessità di garantire un ricambio di qualità spingono il club a valutare profili giovani: prima però andrà presa una decisione su chi è tuttora a disposizione di Inzaghi e la scelta non è per nulla facile. La dirigenza nerazzurra monitora diversi talenti in giro per l’Europa, ma le partite di campionato offrono l’occasione di osservare da vicino alcuni candidati senza dover attendere il mercato. La sfida contro l’Udinese è stata un’opportunità in questo senso, con un protagonista inatteso che ha attirato l’attenzione degli osservatori interisti presenti in tribuna.

Solet brilla e mette in difficoltà l’Inter

Tuttosport ha analizzato la prova in particolare di Oumar Solet che ha cercato di sfruttare al massimo la visibilità concessa dalla gara contro i nerazzurri. Il difensore centrale dell’Udinese ha firmato un gol spettacolare, partendo dalla propria metà campo e fulminando Sommer con un tiro potente e preciso. Il suo spunto ha dato nuova linfa ai friulani, mettendo in difficoltà un’Inter che fino a quel momento sembrava in totale controllo della partita. La squadra di Inzaghi, reduce da un periodo di impegni ravvicinati, ha sofferto la pressione avversaria e ha rischiato di compromettere la vittoria. Solo un Sommer in grande giornata ha evitato il peggio, con due interventi decisivi sulle conclusioni ravvicinate di Lucca e dello stesso Solet.

Non è tutto oro quello che luccica

La prestazione dell’ex Salisburgo ha riflettuto però quella di tutta l’Udinese: nel dettaglio, a far riflettere l’Inter, qualora venisse scelto lui come obiettivo di mercato, dovrebbe essere anche quanto accaduto nel primo tempo. Sul gol dell’1-0 nerazzurro, Solet ha commesso un errore pesante nel tentativo di anticipare Thuram, innescando l’azione che ha portato Arnautovic alla rete. Una leggerezza che non è passata inosservata agli occhi dei dirigenti presenti. Il difensore francese resta un profilo interessante per il futuro, ma la sua prestazione ha lasciato qualche dubbio sulla capacità di reggere la pressione in partite di alto livello.

