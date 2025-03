Inter, altra tegola pesantissima: un infortunio è più grave del previsto?

Un infortunio che sembrava gestibile si è trasformato in un problema serio. L’Inter perde una risorsa preziosa in un momento cruciale.

L’Inter ha dovuto fare a meno di Mehdi Taremi nella sfida di ieri contro l’Udinese, un imprevisto che ha sorpreso tutti a poche ore dal fischio d’inizio. L’attaccante iraniano aveva giocato con la sua nazionale durante la sosta, trovando anche la via del gol nelle qualificazioni ai Mondiali. Al suo ritorno ad Appiano Gentile, lo staff nerazzurro ha monitorato le sue condizioni con attenzione, consapevole dei problemi fisici che lo avevano accompagnato nelle ultime settimane e non solo. Nonostante la volontà di averlo a disposizione, lo stop è stato inevitabile.

Il responso medico spiazza l’Inter

L’infortunio di Taremi si è rivelato più serio del previsto. Il fastidio muscolare, che inizialmente sembrava un semplice affaticamento, si è trasformato in un problema più complesso dopo gli esami svolti dallo staff medico. La diagnosi parla di un risentimento agli adduttori della coscia sinistra, con uno stop stimato in circa venti giorni. Il tecnico nerazzurro aveva già accennato alle difficoltà fisiche dell’iraniano nel post partita contro l’Udinese, ma la speranza era di poterlo recuperare in tempi più brevi. Adesso la sua assenza rischia di pesare in un calendario fitto di impegni decisivi.

I match che salterà l’iraniano

Secondo Sky sport, l’attaccante non potrà prendere parte all’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Oltre alla stracittadina, l’iraniano sarà out nei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, andata e ritorno. In campionato, salterà le sfide con Parma e Cagliari, mentre l’obiettivo dello staff medico è riportarlo in campo per la trasferta di Bologna, che si gioca nel giorno di Pasqua, immediatamente dopo la gara di ritorno con i bavaresi.

