Uno strepitoso Acerbi ferma anche Lucca, ma la sua mancata convocazione nasconde un retroscena incredibile

Nonostante le sue prestazioni da top player, Acerbi continua a essere escluso dalle convocazioni di Spalletti, anche l’Inter potrebbe essere per certi versi la causa.

La questione della convocazione di Francesco Acerbi da parte di Luciano Spalletti sta diventando un tema ricorrente tra gli appassionati di calcio, specialmente dopo le dichiarazioni del tecnico in occasione della partita Germania-Italia del 23 marzo. Durante quella conferenza, Spalletti aveva risposto in modo piuttosto piccato a una domanda riguardo la possibilità di convocare Acerbi per fermare Haaland. La risposta del commissario tecnico, “Ma lei sa di che anno è Acerbi?”, ha suscitato reazioni e commenti, diventando rapidamente un meme virale. La situazione sta aprendo riflessioni sulla forma fisica e sul ruolo del difensore interista nelle scelte del ct per gli Europei. La stessa Inter è alle prese con una decisione difficilissima sull’ex Lazio.

Il ruolo di Acerbi nell’Inter e le sue prestazioni

Acerbi, pur avendo 37 anni, continua a essere un punto fermo della difesa dell’Inter, come dimostrato anche nella partita contro l’Udinese. Spalletti, che ieri era presente al Meazza per osservare la sfida, ha avuto modo di ammirare le prestazioni del difensore, che non ha mai ceduto alla pressione di affrontare un attaccante come Haaland. In due precedenti Acerbi aveva mostrato di poter contenere il centravanti del Manchester City. Non è da escludere che il ct abbia approfittato di questa presenza per fare delle valutazioni sulla condizione fisica e mentale del giocatore.

Il clamoroso retroscena e la situazione in vista degli Europei

Tuttosport rivela che in realtà il rapporto tra i due è un punto interrogativo: le tensioni nascerebbero dalla decisione di Acerbi di operarsi la scorsa estate. La scelta fu presa una volta vinto lo Scudetto con l’Inter e lo costrinse a saltare gli Europei. Ora il difensore sembra aver messo alle spalle i problemi fisici (diversi dalla pubalgia) che lo avevano limitato nella prima parte della stagione ma il futuro di Acerbi in nazionale appare incerto. Il giocatore non è più stato convocato in nazionale, sia per questioni legate all’età che per la necessità di rivedere il blocco difensivo anche in ottica futura. Nonostante ciò, l’allenatore non ha escluso un suo possibile ritorno, considerando la solidità che il difensore ha mostrato con l’Inter.

