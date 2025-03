Inter: un affanno che potrebbe costare caro, ecco perché

L’Inter ha rischiato di veder sfumare il successo: un calo improvviso ha messo tutto in discussione, ecco osa non ha funzionato.

L’Inter ha vinto 2-1 ma nel corso della partita con l’Udinese, qualcosa non ha funzionato: le criticità hanno riguardato soprattutto la gestione del vantaggio conquistato dalla squadra di Simone Inzaghi. Sebbene il risultato finale non abbia risentito troppo di questi errori, l’ansia ha regnato sul Meazza fino all’ultimo istante. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter ha affrontato la ripresa con la convinzione che la partita fosse già sotto controllo. L’atteggiamento di gestione del vantaggio, che solitamente porta tranquillità, in questo caso ha avuto l’effetto contrario e ovviamente non sono mancate critiche feroci.

L’approccio errato che ha rischiato di compromettere tutto

Con l’intento di risparmiare le forze di diversi elementi, sono stati effettuati dei cambi, ma questi hanno avuto l’effetto di abbassare il ritmo della squadra, creando spazio agli avversari. Barella, subentrato a Frattesi, ha lasciato che Solet avanzasse senza ostacoli. Un errore che ha permesso al difensore dell’Udinese di far partire un potente tiro da 26 metri che ha battuto l’incolpevole Sommer e ha riaperto una sfida che sembrava chiusa in cassaforte. Da quel momento, l’Udinese ha preso il sopravvento, mentre l’Inter ha cercato di difendersi con tutte le sue forze, chiudendosi nella propria metà campo.

Il miracolo di Sommer salva l’Inter da un pareggio clamoroso

Nel finale, l’Inter ha rischiato seriamente di subire il pareggio. Un’incornata di Lucca e un tiro di Solet a pochi passi dalla porta, in pieno recupero, hanno fatto tremare i tifosi nerazzurri. Solo un intervento straordinario di Sommer ha impedito che il punteggio diventasse 2-2. L’inaspettata fatica a mantenere il controllo della gara sarebbe potuta costare molto caro, ma fortunatamente il portiere ha salvato il risultato. È chiaro però che Inzaghi dovrà correggere alcuni aspetti per evitare che simili rischi si ripetano in futuro.

