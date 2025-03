Raspadori-Inter, nuovo assalto? Spunta una mossa a sorpresa

L’Inter torna su Raspadori, ma stavolta con un piano diverso: un dettaglio può ribaltare tutto e rendere possibile l’affare.

L’Inter ha intenzione di operare grossi cambiamenti in vista della prossima stagione: il cambio di proprietà avvenuto lo scorso maggio potrebbe aver fatto definitivamente voltare pagina. Non più mercati al risparmio ma ci saranno anche investimenti non per forza generati da cessioni: tanti i profili nel mirino di Marotta e Ausilio in tutti i reparti. Uno di questi è Giacomo Raspadori: l’attaccante del Napoli ultimamente ha trovato maggiore spazio grazie ad Antonio Conte, complici anche alcune assenze nel reparto offensivo, ma il suo ruolo non sembra destinato a diventare centrale nel progetto tecnico del club azzurro. Per questo motivo, si stanno facendo sempre più insistenti le voci su un possibile trasferimento nella prossima sessione di mercato, con l’Inter che osserva la situazione con grande interesse.

Raspadori non è incedibile per il Napoli

L’ex Sassuolo ha alternato momenti positivi ad altri meno brillanti, senza mai conquistare definitivamente la fiducia di chi lo ha allenato. Se il Napoli decidesse di proseguire con il 4-3-3 nella prossima stagione, l’attaccante potrebbe essere tra i sacrificati per fare spazio a profili più adatti al sistema di gioco. L’Inter, da tempo estimatrice del giocatore, sta valutando la possibilità di affondare il colpo. anche considerando che sono previste diverse uscite in attacco.

L’Inter prepara l’offerta per convincere De Laurentiis

L’idea, secondo Inter Live, è proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di alcuni obiettivi specifici: alcuni di questi parametri sarebbero facilmente raggiungibili, altri invece più complessi e legati a bonus progressivi. Questo permetterebbe all’Inter di non impegnarsi subito con un investimento elevato, venendo al contempo incontro alle richieste economiche dei partenopei. I rapporti con gli agenti del calciatore sono già ben avviati, il che potrebbe facilitare il buon esito dell’operazione. Per il momento non si è ancora aperta una trattativa ufficiale.

