Colpo di scena Inter: già svanito un colpo in difesa

L’Inter perde un obiettivo importante per il reparto arretrato della prossima stagione: un profilo nel mirino dei dirigenti si accasa altrove.

L’Inter sta lavorando alacremente per rafforzare la propria difesa. La società, infatti, ha intenzione di avviare una serie di trattative per cercare giovani talenti che possano rinnovare il reparto difensivo e portare freschezza alla squadra. Tra i profili più monitorati ci sono quelli di Isak Hien, difensore dell’Atalanta, Sam Beukema del Bologna e Jaka Bijol dell’Udinese. La nuova proprietà del club è determinata a fare un passo importante per il futuro, puntando su giovani promettenti che possano essere pronti a fare la differenza nel breve periodo; per questo non esiterà a spendere.

Giovani difensori in rampa di lancio

In questo contesto, uno dei nomi più discussi negli ultimi giorni è quello di Luca Marianucci, giovane difensore centrale dell’Empoli. L’Inter lo aveva messo fatto osservare dal vivo in almeno un’occasione, sperando di poterlo inserire nei propri piani di mercato per il prossimo futuro. Gli scout nerazzurri avevano preso in considerazione l’idea di portarlo a Milano: la situazione sembrava favorevole all’Inter, ma nuovi sviluppi stanno cambiando radicalmente le carte in tavola.

Il destino di Luca Marianucci: sarà Napoli

Luca Marianucci, il difensore che aveva fatto parlare di sé per il rigore decisivo trasformato contro la Juventus in Coppa Italia, sembra ormai destinato a vestire la maglia del Napoli. Stando a quanto dichiarato dal suo agente Mario Giuffredi, l’affare con il club partenopeo è ormai praticamente concluso. “Siamo in parola con il Napoli, sia noi che l’Empoli. L’accordo è praticamente definito”, ha detto Giuffredi a Tutto Mercato Web. Parole chiare e che non lasciano spazio a dubbi. L’Inter dovrà guardare altrove se vorrà acquistare un difensore anche se la soluzione potrebbe anche essere già in casa.

