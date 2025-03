Un calcio alle critiche ed alla carta d’identità: Ausilio e Marotta al bivio con l’interista

Uno dei migliori in campo a Bergamo non è certo di restare in nerazzurro anche nella prossima stagione.

Francesco Acerbi, dopo un lungo periodo in cui è stato ai box per colpa di diversi infortuni, ha dimostrato a tutti che le sue qualità non sono mai venute meno. In molti avevano dubitato della sua capacità di ritrovare la forma migliore e quindi avevano messo in dubbio anche il suo futuro, ma il centrale difensivo ha smentito ogni previsione, tornando in campo con grande determinazione.

Numerosi duelli vinti

Acerbi ha contribuito in maniera determinante al successo dell’Inter contro l’Atalanta e non solo. Anche durante la partita di domenica, ha messo in mostra il suo consueto dominio fisico e mentale, dominando nei duelli con attaccanti di alto livello. La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un bel 7,5 che sottolinea la sua centralità nel cuore della difesa nerazzurra. I numerosi confronti con attaccanti come Retegui e Lukaku sono stati testimonianza della sua grande abilità nel fare sparire gli avversari dalla scena.

Acerbi decisivo in campo e nella classifica

Il dato che più di ogni altro risalta è la sua capacità di influire direttamente sui risultati delle partite. In un campionato così equilibrato, la sua presenza è stata determinante in tante occasioni. Un esempio lampante è stato il confronto con la Fiorentina: senza Acerbi in campo, l’Inter ha subito una netta sconfitta, ma con lui in difesa, la squadra ha portato a casa una vittoria importante. Un altro dato che non può passare inosservato riguarda i suoi duelli vinti contro Haaland, Dovbyk e altri attaccanti di primo livello. Acerbi, con la sua esperienza e forza, ha fatto capire che l’Inter può fare affidamento su di lui in ogni momento decisivo della stagione. L’Inter deve tenerlo in considerazione quando a fine stagione dovrà prendere una decisione sul suo futuro: il contratto del centrale è valido fino al 2026, ma il club può rescindere con una stagione di anticipo versando una penale dal costo esiguo.

