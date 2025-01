Colpo Milan a parametro zero, ecco “la clausola” che favorisce i rossoneri: il grande talento è sempre più vicino

Colpo Milan a parametro zero, ecco “la clausola” che favorisce i rossoneri: i rossoneri possono chiudere il grande colpo in entrata.

Dopo la sconfitta contro la Juventus, Conceicao è stato molto chiaro nel suo intervento: il Milan ha bisogno di rinforzi. Il tecnico rossonero non ha usato mezzi termini e ha ribadito l’urgenza di intervenire sul mercato per migliorare la squadra, soprattutto in vista della rincorsa alla qualificazione in Champions League. La classifica attuale richiede una reazione immediata.

Il Milan non può permettersi di perdere terreno e rischiare di compromettere definitivamente le proprie ambizioni. La necessità di acquistare nuovi giocatori per alzare il livello della rosa è evidente. Conceicao ha posto l’accento sull’importanza di fare scelte mirate per rafforzare i reparti più in difficoltà.

Colpo a zero del Milan grazie a un clausola particolare?

Sul fronte mercato, arriva un’indiscrezione che potrebbe cambiare le carte in tavola. Il Milan starebbe trattando per portare a Milano un grande giocatore a parametro zero, grazie a una clausola che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe rivelarsi vantaggiosa per i rossoneri. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, potrebbe essere un colpo decisivo per il futuro rossonero, potendo arruolare tra le proprie fila un profilo internazionale di spicco.

Il grande colpo a parametro zero del Milan

Nell’incessante carosello del calciomercato, certi nomi emergono con regolarità, suscitando discussioni e speculazioni. Uno di questi è indubbiamente uno dei punti di riferimento dell’Arsenal degli ultimi anni. Un profilo importante che ha saputo dare un grande contributo al club inglese a far registrare ottimi risultati. Il profilo nello specifico è quello di Thomas Partey, il calciatore ghanese il cui talento e affidabilità non passano inosservati. Attualmente all’Arsenal, Partey si trova in un momento cruciale della sua carriera, con il suo contratto in procinto di scadere e il club londinese che sembra orientato verso nuovi orizzonti. Nonostante la sua presenza costante e decisiva nell’undici titolare dell’Arsenal, il club è pronto a prendere nuove direzioni, con l’acquisto in vista del giocatore della Real Sociedad, Zubimendi, per una cifra attorno ai 60 milioni di euro. Tale acquisizione segnala la volontà dell’Arsenal di rinnovare la propria rosa, rendendo il futuro di Partey a Londra sempre più incerto. Il talento e l’esperienza di Partey non passano inosservati in Italia dove sia l’Inter che il Milan – scrive calciomercato.it – considerano il centrocampo un settore chiave per le proprie ambizioni. Non è la prima volta che il nome di Partey viene accostato a questi club, i quali, data la possibilità di accaparrarsi un giocatore del suo calibro a parametro zero, potrebbero essere tentati di inserirlo nelle proprie fila.

Sguardo al futuro

Il futuro di Thomas Partey sembra orientato lontano dall’Arsenal, e le porte della Serie A potrebbero aprirsi per accoglierlo. Le strategie di mercato di Inter e Milan saranno determinanti nel definire se il centrocampista ghanese potrà diventare parte del calcio italiano. Con le giuste condizioni, un trasferimento a parametro zero potrebbe rappresentare una svolta per entrambe le parti, offrendo a Partey una nuova sfida professionale e alle squadre italiane l’opportunità di arricchire il loro centrocampo con un giocatore di provata qualità ed esperienza. La vicenda si inserisce nella dinamica sempre vivace del mercato, dove le opportunità si celano dietro ogni scadenza di contratto.

LEGGI ANCHE Conceicao lo boccia e il Milan lo “regala” sul mercato, il rossonero è un “caso”: addio a gennaio inevitabile, spunta una sorpresa





Leggi l’articolo completo Colpo Milan a parametro zero, ecco “la clausola” che favorisce i rossoneri: il grande talento è sempre più vicino, su Notizie Milan.