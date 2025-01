Colpo Milan dalla Premier? La scelta di Kyle Walker nasconde un retroscena sorprendente

I rossoneri sembrano sempre più vicino al grande colpo in difesa.

Nel panorama del calcio italiano e internazionale, le mosse di mercato catturano sempre l’attenzione degli appassionati. Questa volta, il centro delle discussioni è il Milan che, dopo un incontro complicato contro la Juventus, sembra determinato a rafforzare la propria difesa sotto la guida tecnica di Sergio Conceicao.

Un nome in particolare risuona nei corridoi di Casa Milan: Kyle Walker, il terzino destro dell’Inghilterra e del Manchester City, appare come la pedina scelta per apportare nuova energia e competenze difensive alla squadra rossonera.

Il rinforzo

Il calciomercato del Milan si anima con l’interessamento per Kyle Walker, considerato il primo tassello per questo mercato invernale. Nel tentativo di rinvigorire un reparto che ha mostrato fragilità più volte in questa stagione, la dirigenza milanista ha posato gli occhi sul difensore inglese, noto per la sua velocità, resistenza e abilità nel difendere e attaccare lungo la fascia destra. Con già un accordo di massima raggiunto con il giocatore, il Milan punta a integrarlo al più presto nelle proprie file.

Dettagli e strategie di mercato

La trattativa per portare Walker a vestire la maglia rossonera entra nel vivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore sta ultimando le discussioni con il Manchester City per ottenere il benestare definitivo da parte di Pep Guardiola. L’ambizione di Walker è quella di poter atterrare a Milano in tempi brevi, idealmente già entro la serata di domani, per poi sostenere le visite mediche di rito il giorno seguente.

Il bel gesto

Per facilitare questo trasferimento, Kyle Walker è disposto a sacrificare una parte significativa del suo ingaggio, rinunciando a quasi un milione di euro, nel caso in cui il City non contribuisca con una buonuscita. La formula del trasferimento prevede un prestito oneroso da un milione di euro con un’opzione di acquisto fissata a cinque milioni. Curioso il ruolo che Walker potrebbe ricoprire nel nuovo schema tattico di Conceicao: oltre a essere impiegato come terzino destro, vi è la possibilità di vederlo agire come difensore centrale, ruolo non ancora esplorato dal calciatore nella sua carriera in una difesa a 4. Nel frattempo non è stato convocato per il match dei Citizens di oggi.

