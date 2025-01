Calciomercato Milan: inversione a U su Tomori, costa sta succedendo

Sono ore convulse quelle che stanno vivendo i tifosi rossoneri: la situazione relativa al difensore centrale inglese è in continua evoluzione.

Nel fervente e sempre dinamico panorama del calcio professionistico, le strategie di mercato delle grandi squadre diventano oggetto di analisi e voci.

Tra queste, la Juventus sembra aver orientato le sue attenzioni verso il Milan per un rinforzo in difesa.

La ricerca di un centrale

Il club bianconero continua a cercare un difensore centrale dopo gli infortuni di Bremer e Cabal. La Juventus ha come obiettivo Fikayo Tomori del Milan, non è un mistero, solo che ora l’inglese, per via del cambio di allenatore, ha ricominciato a giocare da titolare.

La trattativa

Questo non aveva comunque portato il club rossonero a chiudere la porta ad una sua cessione: il Milan continuava e continua a valutarlo tra i 25 ed i 30 milioni di euro. I bianconeri sembravano sul punto di avvicinarsi molto a tale richiesta quando c’è stato un cambio repentino.

Nuovo obiettivo

La Juventus, come riporta su X l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sta esplorando altri profili. Tra i nomi emersi, quello del difensore classe 1998, Kelly del Newcastle, risalta per le sue qualità e prestazioni in Premier League. I dirigenti bianconeri vanno verso l’apertura di trattative con la squadra inglese.

La valutazione e la concorrenza

Il valore di mercato di Kelly, stimato intorno ai 30 milioni di euro, definisce i contorni di una trattativa che, seppur impegnativa, risulta essere pienamente alla portata economica della Juventus. Nell’affare, tuttavia, il club italiano si trova a fronteggiare una concorrenza agguerrita, indice della qualità e del potenziale del giocatore in questione.

