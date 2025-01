Il Milan insiste su Joao Felix ma spunta una nuova alternativa sorprendente

Questa potrebbe essere una settimana decisiva per il futuro del club rossonero: i dirigenti sono impegnati nel regalare rinforzi al nuovo tecnico.

Nel vibrante scenario del calcio europeo, uno degli argomenti più discussi negli ultimi giorni riguarda la strategia di mercato del Milan.

L’esigenza di rafforzare l’attacco emerge chiaramente dalla precisa richiesta dell’allenatore, Sergio Conceicao, che punta gli occhi su un talento noto: Joao Felix.

L’urgenza

Il Milan si trova a dover affrontare una serie di problemi nel proprio reparto offensivo, il tutto aggravato dalle recenti prestazioni al di sotto delle aspettative di Tammy Abraham, rimasto a secco anche ieri nella partita contro la Juventus. Questa situazione ha messo in luce la necessità di rinforzare l’attacco per poter competere al meglio nei vari impegni che il calendario riserva. È evidente che il tecnico Conceicao desidera fortemente inserire nel quadro rossonero un giocatore capace di incrementare il peso offensivo della squadra.

L’obiettivo primario

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza del Milan sarebbe pronta a fare uno sforzo economico significativo per accontentare le richieste di Conceicao, puntando su Joao Felix, attualmente sotto contratto con il Chelsea. Il giocatore portoghese, che ha un valore di mercato elevato a seguito dell’acquisto per 52 milioni di euro nella scorsa estate, rappresenta il profilo ideale per apportare quella verve offensiva che al Milan sembra mancare. Tuttavia, le condizioni economiche richieste dal Chelsea rappresentano un ostacolo non indifferente, spingendo il Milan a considerare l’opzione di un prestito con diritto di riscatto.

Alternativa sul mercato

In parallelo alla trattativa per Joao Felix, viene menzionato un altro nome che potrebbe rientrare nei piani del Milan, sebbene con un grado di interesse piuttosto diverso: Beto, attualmente in procinto di lasciare l’Everton. Questo attaccante, con un passato nell’Udinese, non sembra però entusiasmare particolarmente l’ambiente del Milan, segno che la priorità è data a profili più consoni alle richieste di Conceicao.

