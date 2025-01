Crisi Milan: Maignan prima ed Ibrahimovic poi provano a scuotere la squadra

Dopo la pesante sconfitta di ieri, il club rossonero si interroga sul proprio futuro: lo svedese a Milanello è il segnale di un cambiamento imminente?

In un contesto di crescente preoccupazione, il Milan sembra attraversare un periodo di profonda riflessione.

La sconfitta contro la Juventus, descritta come una delle più deludenti in termini di atteggiamento e intensità di questa stagione, ha catalizzato l’attenzione non solo dei tifosi ma anche degli esperti del settore: il giornalista Peppe Di Stefano ha fatto il punto su quanto sta accadendo oggi a Milanello.

Cammino altalenante

La dinamica di alti e bassi sembra essere diventata una costante nella stagione del Milan, con prestazioni entusiasmanti in alcune delle partite chiave contrapposte a prestazioni sottotono in incontri considerati non di cartello. Quest’ultima sconfitta ha suscitato non pochi interrogativi sulla reale natura dei problemi che affliggono il club, spingendo a considerazioni che vanno ben oltre la pura analisi tecnico-tattica.

La ricerca di un problema più profondo

La riflessione sulla situazione attuale del Milan mette in luce una serie di questioni che trascendono la figura dell’allenatore di turno. La successione alla guida tecnica da Fonseca a Pioli, e ora Conceiçao, non ha, infatti, interrotto l’incostanza che attanaglia squadra. Le parole dell’inviato evidenziano come il problema sia radicato più in profondità rispetto a quanto possa apparire.

Una squadra dai due volti

L’immagine del Milan si è scissa in due parti nelle ultime uscite, mostrando una squadra capace di tenere testa ad avversari di calibro in occasioni di rilievo, per poi passare a prestazioni poco convincenti. La partita contro la Juventus ne è un chiaro esempio; un primo tempo in cui il Milan ha saputo creare e competere, seguito da una seconda frazione di gioco che ha visto la squadra spegnersi, sottolineando una mancanza di coesione e forse di convinzione nei propri mezzi.

La necessità di una soluzione

Il momento di confronto voluto da Maignan con il resto della squadra dopo il primo goal incassato rappresenta emblematicamente questa fase di introspezione. Le analogie tra le dichiarazioni post-partita di Conceiçao e quelle del suo predecessore Fonseca indicano una continuità di analisi sulle difficoltà del gruppo, suggerendo che la soluzione debba essere cercata in una dimensione che vada oltre la pura questione tecnica. La strigliata di Maignan ieri in campo non ha sortito gli effetti necessari, i tifosi rossoneri sperano che la presenza di Ibrahimovic a Milanello abbia effetti totalmente opposti.

Leggi l’articolo completo Crisi Milan: Maignan prima ed Ibrahimovic poi provano a scuotere la squadra, su Notizie Milan.