Il Milan pensa in grandissimo per l’erede di Tomori

I rossoneri hanno individuato un nuovo obiettivo per il reparto arretrato ma, tra clausole milionarie e strategie segrete, il suo futuro è in bilico.

Nel mondo del calcio, il mercato dei trasferimenti è sempre vivo, pulsante di trattative, desideri e strategie, dove club e giocatori cercano di trovare la perfetta armonia tra potenzialità e ambizione.

Uno dei nomi che sta emergendo con prepotenza sul panorama internazionale è quello di un giovane talento che gioca nel campionato portoghese.

La situazione

Ma andiamo con ordine: il Milan ha perso a Torino la prima gara con Conceicao sulla panchina. Appare quindi inevitabile che la squadra vada rinforzata. La società non vuole sottrarsi e desidera reagire al momento negativo: il grosso del budget da reinvestire potrebbe arrivare proprio dall’avversaria di ieri. La Juventus infatti sta insistendo per comprare Tomori: i rossoneri lo valutano più di 25 milioni di euro.

Alla ricerca del centravanti ideale

Nonostante l’interesse per rinforzare la difesa, importante per i rossoneri è anche l’acquisto di un attaccante. In questo contesto, emerge il nome di Joao Felix, che potrebbe arrivare con una formula di prestito con diritto di riscatto: la dirigenza però deve usare argomenti giusti per convincere il Chelsea ad accettare questa formula dopo che ha speso tanto per accaparrarselo la scorsa estate.

Nel mirino

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan sta osservando anche Antonio Silva: con la sua giovane età e il talento cristallino dimostrato nel Benfica, è diventato una sorta di fenomeno da monitorare attentamente. Questo difensore, inserito nella scuderia dell’acclamato agente Mendes, si distingue per le sue qualità tecniche e tattiche. Ha una clausola rescissoria fissata a 100 milioni di euro, ma il Milan punterà a chiederlo ora in prestito con diritto di riscatto. C’è da fare però i conti anche con un Benfica poco propenso a cedere il suo gioiello a metà stagione.

