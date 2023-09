Coman Pavard, l’ex attaccante della Juve sminuiva l’Inter per convincere il difensore a rimanere: il retroscena

Secondo quanto riportato dalla BILD, Kingsley Coman aveva provato a convincere Benjamin Pavard a restare a Monaco di Baviera, non riuscendo poi nel suo intento.

L’ex Juve aveva a più riprese sminuito l’Inter, sottolineando come quella, per il difensore, fosse tutt’altro che una buona occasione e rimarcando come il club tedesco fosse nettamente superiore.

