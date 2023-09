Juve Lazio, Allegri ne ritrova tre quest’oggi alla Continassa: potrebbero partire titolari alla ripresa contro i biancocelesti

Ci si avvicina a grandi passi al match tra Juve e Lazio in programma sabato, che aprirà la quarta giornata di questo campionato.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, quest’oggi Allegri ritroverà Danilo, Weah e McKennie dopo i rispettivi impegni in Nazionale. La loro presenza dal primo resta in bilico, visto il poco tempo a disposizione per lavorare con i compagni, ma il ballottaggio resta sempre aperto.

