Giroud sui suoi ex tifosi: «Spero che mi accoglieranno bene, sono stato begli anni qui». Le parole dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud ha parlato in conferenza stampa di cosa si aspetta dai tifosi del Chelsea e dai suoi ex compagni. Ecco le parole dell’attaccante del Milan:

«Spero che mi accoglieranno bene, sono stato begli anni qui: mi sono lasciato bene con il club. Per quanto riguarda la squadra conosco i ragazzi, ho giocato tante partite con loro. Hanno cambiato allenatore quindi non so esattamente come giocheranno. Se ci fosse stato ancora Tuchel forse avrei potuto aiutare un po’ di più. Sono in un nuovo progetto e dunque è una questione di tempo per tornare al loro miglior livello. Sono sicuro che faranno una bella stagione in Premier».

