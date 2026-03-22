Come Calhanoglu, dal Milan all’Inter: è arrivata la chiamata che nessuno si aspettava

La Serie A è tornata a riservare sorprese, e stavolta al centro delle voci c’è uno dei talenti più discussi degli ultimi anni. Se le ultime settimane sono state segnate da tensioni nel calciomercato, ora le nuove notizie su un possibile futuro di uno dei giocatori più importanti del Milan fanno tremare i tifosi. Quello che sembrava essere un matrimonio solido tra il club rossonero e il suo attaccante è ora messo in discussione da un possibile contatto con un’altra grande del campionato.

Stiamo parlando di Rafael Leao, il cui futuro è stato oggetto di discussione nelle ultime ore. Secondo alcune indiscrezioni riportate dall’influencer Fabio Bergomi su X, il portoghese sarebbe stato al centro di un contatto tra il suo agente, Jorge Mendes, e una delle rivali storiche del Milan: l’Inter. Se la notizia fosse confermata, si aprirebbero scenari inediti per il futuro del portoghese, che, pur avendo espresso più volte il desiderio di restare in rossonero, potrebbe ascoltare altre proposte.

Leao all’Inter come Calhanoglu?

La situazione ricorda inevitabilmente quella di Hakan Calhanoglu, passato dal Milan all’Inter nell’estate del 2021, anche se a parametro zero in quel caso. La mossa dell’ex centrocampista rossonero aveva suscitato parecchio scalpore, non solo per il trasferimento tra due club storicamente rivali, ma anche per le modalità di quella scelta. Leao, che ha vissuto stagioni importanti con il Milan, ha sempre ribadito il suo amore per il club e la sua volontà di restare. Per i tifosi rossoneri, l’idea di vedere il proprio attaccante con la maglia nerazzurra avrebbe il sapore di un tradimento. Non solo per la rivalità tra le due squadre, ma anche per il fatto che il portoghese rappresenta uno dei volti simbolo del rinnovamento milanista. La sua partenza rischierebbe di lasciare un vuoto importante, in un momento in cui il Milan cerca di consolidare la sua competitività in Italia e in Europa. Ma è davvero così probabile che Leao decida di seguire le orme di Calhanoglu? Difficile dirlo e, è bene specificarlo, allo stato attuale non ci sono segnali che facciano propendere per questa ipotesi. Ma, si sa, il calciomercato è imprevedibile per definizione. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.