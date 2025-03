“Come può accadere tutto questo al Milan?” L’ex Inter demolisce i rossoneri: l’accusa che fa rumore

“Come può accadere tutto questo al Milan?” L’ex Inter demolisce i rossoneri. L’accusa mossa contro il Club è forte e fa rumore.

Il Milan sembra orientato più che mai a un cambiamento netto e deciso. È necessaria una sterzata forte per riscrivere il futuro del club e riportarlo ai vertici. In questi giorni, il dibattito si concentra soprattutto sulla scelta del nuovo direttore sportivo e di chi siederà sulla panchina rossonera. Sono emersi nomi altisonanti, alcuni molto importanti, mentre altri sembrano suscitare meno entusiasmo tra i tifosi. Tuttavia, Carlo Pellegatti ha spiazzato tutti, indicando un nome nuovo come possibile allenatore della prossima stagione, gettando così ulteriore incertezza sul futuro della squadra e suscitando nuove discussioni tra i tifosi.

Scelte decisive ma non mancano critiche feroci

Le prossime scelte del Milan saranno determinanti per avviare un nuovo corso e ridare slancio al club. Non è pensabile ripetere una stagione come quella attuale, con la squadra lontana dai primi posti e addirittura dalla qualificazione in Champions League. È essenziale una scelta condivisa, che favorisca il dialogo costruttivo tra chi assumerà il ruolo di direttore sportivo e chi guiderà la squadra in panchina. Tuttavia, c’è chi storce il naso e non esita a passare all’attacco, sollevando dubbi su alcune decisioni e chiedendo chiarezza sul futuro del club. La pressione cresce, e le prossime mosse potrebbero essere decisive per il destino del Milan.

“Come può accadere tutto questo al Milan?”: l’accusa ai rossoneri

Lele Adani ai microfoni di Viva El Futbol afferma: “Io dico sempre che se la proprietà sceglie il direttore perché abbia la forza, la delibera, di scegliere poi eventualmente l’allenatore e di costruire in sinergia una squadra… Come può uscire prima l’allenatore quando non è stato ancora scelto il direttore sportivo?”. Conclude poi con una carezza sottolineando: “Paratici o Tare? Mi piace che ci sia questo discorso, perché è il primo passaggio di una società che ha capito l’errore ed ha deciso di mettere gente di calcio, che opera, che è centrata, che costruisce la squadra. Le cose che diciamo sempre del ruolo complesso del direttore sportivo. Mi va bene. Ma non devi, secondo me, suggerire l’uscita dell’allenatore andando poi oltre al direttore sportivo”.

