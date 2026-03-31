Come Yildiz e Vlahovic: ingaggio da 8 milioni all’anno, Juve spalle al muro

Il mercato della Juventus sta vivendo un momento delicato e a complicare ulteriormente la situazione ci sono le voci riguardanti alcuni dei suoi giocatori più importanti. Tra questi, uno dei nomi che sta rimbalzando con insistenza nelle discussioni sul futuro del club è quello di Khephren Thuram. Il centrocampista francese ha mostrato anche quest’anno di avere qualità importanti, tanto che diversi club di Premier League, tra cui Arsenal, Newcastle e Manchester United, lo stanno monitorando con attenzione. Come riportato dal giornalista Mirko Nicolino su X, il francese potrebbe ricevere offerte da ingaggio nettamente più alte rispetto ai 2 milioni di euro che attualmente guadagna.

Il contratto di Thuram e le proposte in arrivo

Il contratto di Thuram con la Juventus scade nel 2029, ma la società si trova di fronte a una situazione complessa. Se la squadra bianconera non dovesse qualificarsi per la Champions League il rischio di perdere il centrocampista a condizioni favorevoli per altre squadre diventa concreto. Le voci parlano di possibili offerte che potrebbero raddoppiare, o addirittura quadruplicare, l’attuale ingaggio del giocatore, portandolo a cifre che toccano gli 8 milioni di euro annui.

Per la Juventus, la situazione sarebbe una vera e propria spada di Damocle. Per trattenere Thuram, il club dovrebbe affrontare non solo la concorrenza internazionale, ma anche una revisione sostanziale dei termini economici. È evidente che la squadra si trova a dover fare i conti con una doppia pressione: da un lato, quella dei top club europei pronti a fare un’offerta allettante per il giocatore; dall’altro, la necessità di una risoluzione economica interna che consenta di mantenere uno degli asset più promettenti della rosa.

La Juventus ha bisogno di trovare una via d’uscita da questa situazione, ma senza l’Europa che conta, ogni decisione riguardante i rinnovi e gli ingaggi rischia di essere una mossa disperata.