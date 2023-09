Comenencia saluta il Psv dopo 12 anni: commovente addio del colpo della Next Gen via Instagram. Le sue parole

Comenencia, colpo di mercato della Juventus Next Gen, via Instagram ha salutato in maniera commovente il Psv, club che ha lasciato dopo 12 anni di militanza.

Queste le parole del terzino.

COMENENCIA SALUTA IL PSV – «Dopo un incredibile percorso durato 12 anni con il PSV, è giunto per me il momento di intraprendere una nuova avventura alla Juventus. Sono arrivato come un giovane aspirante giocatore e me ne vado come un atleta esperto, portando con me un tesoro di ricordi preziosi e amicizie durature. La mia gratitudine non conosce limiti e voglio estendere i miei più sentiti ringraziamenti a tutto il PSV, ai tifosi appassionati e alla meravigliosa città di Eindhoven. Questo viaggio non sarebbe stato possibile senza la guida di un potere superiore e sono immensamente grato a Gesù per aver illuminato il mio cammino. A tutti coloro che mi hanno sostenuto, hanno creduto in me e mi hanno aiutato a trasformarmi nella persona e nel giocatore che sono oggi, ho un debito di gratitudine oltre le parole».

