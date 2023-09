Daffara Juve: prima convocazione in prima squadra per il portiere che prende il posto dell’infortunato Szczesny

Prima chiamata per Daffara con la prima squadra della Juventus. Il portiere, che in estate ha svolto anche la tournée negli USA, è stato convocato da Massimiliano Allegri per la trasferta di Empoli.

L’estremo difensore della Juventus Next Gen prende il posto dell’infortunato Szczesny.

The post Daffara Juve: prima convocazione per il portiere contro l’Empoli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG