Comenencia show: «Brambilla crede in me. Due assist? Sono felice di aiutare un team fantastico». L’intervista

Comenencia ha parlato dal sito della Juventus dopo la vittoria per 1-3 della Next Gen contro la Spal in cui lui è stato grande protagonista. Questa l’intervista del giocatore.

COMENENCIA – «Una partita importante per noi, in trasferta, abbiamo portato a casa tre punti. Sono felice di avere fatto due assist e di aiutare questo team fantastico: ci impegniamo gli uni per gli altri, sempre, anche in allenamento e poi in partita. L’allenatore crede in me, nel lavoro che facciamo insieme».

