Varriale gufa la Juve: «Il derby d’Italia può essere il match ball per Inzaghi». La frecciata del giornalista tifoso del Napoli

Varriale, giornalista tifoso del Napoli, via Twitter non ha risparmiato una frecciata alla Juve in vista dello scontro diretto con l’Inter di domenica sera.

Il sorpasso lo fa @inter nella giornata in cui molti attendevano l’allungo di @juventufc. Gara intensa contro @acffiorentina decisa da un gol del solito #Lautaro e dal rigore che #Gonzalez si fa parare da #Sommer. Il derby d’Italia può diventare il match ball per #Inzaghi. — enrico varriale (@realvarriale) January 28, 2024

VARRIALE – «Il sorpasso lo fa l’Inter nella giornata in cui molti attendevano l’allungo della Juventus. Gara intensa contro la Fiorentina decisa da un gol del solito Lautaro e dal rigore che Gonzalez si fa parare da Sommer. Il derby d’Italia può diventare il match ball per Inzaghi».

