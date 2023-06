Commisso: «Avete visto le altre squadre? Dalla Juve fino al Milan…». Le parole del presidente della Fiorentina

Rocco Commisso ha parlato in conferenza stampa della stagione della Fiorentina, facendo riferimento ad altri club tra cui il Milan. Ecco le parole del presidente viola

«L’obiettivo è sempre migliorare, con le nostre disponibilità finanziarie. Acquisti da 100 milioni non si faranno, punto e basta. Però nel sistema ci sono decisioni che vanno prese, oggi Pradè e Italiano avranno un altro incontro per studiare come andare avanti. Il mercato non è ancora cominciato, ma siamo fortunati che nella nostra società rimarremo tutti gli stessi, incluso me. Ripenso a questi 4 anni, la cosa che mi rende orgoglioso è di non aver distrutto la società, chi era in dirigenza al primo giorno è ancora qui. È la stessa filosofia di Mediacom, spero di ripetere anche qui. Avete visto le altre squadre, no? Parto dalla Juventus, fino al Milan (senza Maldini e Massara, ndr) o la Lazio (addio a Tare, ndr) e pure il Napoli (Spalletti, ndr)! E magari un giorno magari vinceremo anche qualche finale..»

